Russia, l annuncio di Putin: Il 95% delle armi nucleari sono state modernizzate

Ucraina Russia, news. Putin: pronti per il dialogo con l'Ucraina

(Adnkronos) - "Il 95 per cento delle armi nucleari russe strategiche sono state modernizzate''. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in occasione dell'annuale 'Giornata dei difensori della Patria', aggiungendo che ''l'Aeronautica militare è stata appena dotata di quattro nuovi bombardieri supersonici con capacità nucleare''.

Ieri il leader del Cremlino aveva volato su un bombardiere strategico Tu-160M modernizzato con capacità nucleare. La televisione di Stato ha trasmesso le immagini del decollo dalla pista dello stabilimento per l'aviazione di Kazan, con il commento dell'inviato Pavel Zarubin entusiasta per la nuova missione del Presidente che poche ore prima aveva decorato, presso la base aerea di Chkalovskiy, unità delle forze aerospaziali coinvolte nell'operazione in Ucraina e la scorsa settimana aveva visitato l'impianto della Uralvagonzavod, azienda che negli Urali produce carri armati e altri mezzi pesanti, in un Paese che ha oramai modellato la sua economia sulla guerra, con il 7,5 per cento del pil, nel 2024, investito nella difesa, più che ai tempi sovietici.