Immobiliare, Fabbrica (Checasavuoi.it): "Importante aiutare giovani a trovare prima casa"

(Adnkronos) - “L’aspetto etico del mio lavoro, che è legato al progetto, è fondamentale. Penso che sia importante aiutare i giovani a realizzare un loro obiettivo, in particolare quello della prima casa. Mi sto impegnando proprio per poterli aiutare al massimo, donando loro tutte le mie conoscenze e i miei canali preferenziali, in modo tale che anche loro possano avere un supporto pratico ed operativo”. Lo ha detto Alice Fabbrica, Co-founder di Checasavuoi.it, a margine dell’evento di presentazione del progetto Checasavuoi.it, svoltasi a Milano. Ideata da VEA Group s.r.l., Checasavuoi.it è la prima piattaforma in Italia rivolta ai giovani che desiderano acquistare, ristrutturare e arredare casa facendo affidamento sulle principali aziende nazionali e internazionali di settore e beneficiando di prezzi altamente vantaggiosi.

Checasavuoi.it ha già riscosso importanti consensi, anche di figure note come Daniela Girardi Javarone, nominata madrina della serata di presentazione tenutasi al Westin Palace a Milano, a cui hanno partecipato rappresentanti di importanti aziende e Associazioni di categoria, come Anaci, Facile Immobiliare, Agl Aste immobiliari e Facile Ristrutturare. In Italia, l’offerta del mercato immobiliare è estremamente frammentata e districarsi tra i vari attori non è facile. Inoltre, le attuali piattaforme digitali hanno agevolato finora solo parzialmente la fruizione di questi servizi limitandosi ad essere dei contenitori di soluzioni a portata di mano. La criticità sostanziale è, però, che la visibilità di queste piattaforme ha affollato le vetrine di prodotti e servizi di ogni genere, molto spesso anche poco convenienti.

“Da oltre dieci anni lavoro nel campo dell’immobiliare - spiega Fabbrica - e questa esperienza mi ha permesso di creare una rete di contatti, canali preferenziali, sconti e sinergie. Ho deciso di mettere tutto questo a disposizione degli utenti di Checasavuoi.it, per consentire a tutti loro di poterne beneficiare e, soprattutto, di poter acquistare, arredare e ristrutturare la loro prima casa risparmiando tempo e denaro”.