MORTAL KOMBAT 1 - PEACEMAKER IN ARRIVO IL 28 FEBBRAIO

MORTAL KOMBAT 1: NEL NUOVO TRAILER IL PRIMO GAMEPLAY DI PEACEMAKER

Il personaggio DC con la voce e l'aspetto di John Cena anticiperà di qualche giorno la possibilità di provare gratuitamente Mortal Kombat 1

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno rilasciato oggi un nuovo trailer diMortal Kombat 1 che rivela il primo gameplay di Peacemaker, il combattente ospite DLC con la voce e l'aspetto dell'attoreJohn Cena. Ispirato al film DC The Suicide Squad e alla serie Peacemakersu Max, Peacemaker si unirà al roster di Mortal Kombat 1 il28 febbraio, in accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack. Sarà poi disponibile per tutti dal6 marzo.

Peacemaker, conosciuto anche come Christopher Smith, desidera la pace con tutto il cuore e ucciderà chiunque sarà necessario per ottenerla. Nel nuovo video, Peacemaker è pronto per sfidare la Nuova Era di pace di Liu Kang, ed è dotato di un formidabile set di mosse che include le abilità da esperto d'armi a quelle speciali del suo elmetto, insieme alla sua fidata aquila, Eagly, il tutto arricchito dalle sue leggendarie mosse di danza e dal suo umorismo sfacciato.

Inoltre, il trailer mostra un'anteprima di Janet Cage, una nuova combattente Kameo DLC, versione di Johnny Cage di una realtà alternativa, che può essere utile durante gli scontri grazie a una gamma di mosse di supporto.Janet Cage sarà disponibile come parte del Kombat Pack e come acquisto singolo a marzo.

Inoltre, il 28 febbraio a Mortal Kombat 1sarà aggiunta la funzione Krossplay per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store), per consentire ai giocatori di tutte le piattaforme supportate di affrontare altri giocatori indipendentemente dalla loro piattaforma, nella Kombat League 1 vs 1 e negli scontri amichevoli, di invitare amici per scontri privati 1 vs 1, e di guardare le statistiche delle classifiche.

Trovi iltrailer ufficiale di Peacemaker a questo link: https://youtu.be/mZik8BKSJP8

Per chi non è ancora entrato a far parte della community del gioco, sarà disponibile unfine settimana di prova gratuita di Mortal Kombat 1 (dal 7 al 10 marzo) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Laprova gratuita a tempo limitato consentirà di utilizzare i personaggi principali di base e i combattenti Kameo, e di accedere alle modalità multigiocatore online e in locale, alle Torri, alla modalità Storia (solo i capitoli 1 e 2) e alle Invasioni (solo la Villa di Johnny Cage).

Il Kombat Pack di Mortal Kombat 1include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage (già disponibile) e una settimana di accesso anticipato per i personaggi aggiuntivi giocabili Omni-Man (già disponibile ora), Quan Chi (già disponibile), Peacemaker (dal 28 febbraio), Ermac, Homelander e Takeda Takahashi, oltre a cinque combattenti Kameo DLC. Il Kombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente, le date di rilascio dei personaggi e dei Kameo in arrivo sono ancora da confermare.

Mortal Kombat 1 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).