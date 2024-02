F1 Test Bahrain, Leclerc e Ferrari davanti in seconda giornata - Charles Leclerc il più veloce con la Ferrari nella mattinata della seconda giornata di test in Bahrain, sul tracciato di Sakhir che il 3 marzo ospiterà il primo Gp del Mondiale di Formula 1 2024. Il pilota monegasco ha completato 54 giri, il migliore in 1'31''750, precedendo la Mercedes del britannico Lewis Hamiton (1'32''273) e la McLaren dell'australiano Oscar Piastri (1'32''328). La Red Bull, che ieri ha dominato la prima giornata con Max Verstappen, nella mattinata di oggi si è concentrata sulle prestazioni di Sergio Perez, che ha completato 59 giri ottenendo il sesto tempo (1'32''879).