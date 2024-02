Terzo mandato, su sindaci parere negativo del governo: Lega ritira emendamento (di giovedì 22 febbraio 2024) - Sul terzo mandato dei sindaci è arrivato in commissione Affari costituzionali del Senato il parere contrario del governo all'emendamento della Lega. Il partito di Matteo Salvini, come annunciato nelle scorse ore, ritira quindi il testo.

La Lega ritira l’emendamento sul terzo mandato ai sindaci: Il partito di Matteo Salvini ha deciso di fare un passo indietro e ha ritirato l’emendamento sul terzo mandato ai sindaci. Secondo indiscrezioni ci sarebbero trattative in corso in maggioranza sulle ... editorialedomani

I big del centrodestra in Sardegna “uniti” e nervosi. Il testa a testa nei sondaggi. La corsa di Soru: Nella classifica generale sul gradimento dei sindaci è agli ultimi posti e la campagna elettorale ... certo le occasioni per un confronto sui nodi più spinosi. Compreso il terzo mandato che sarà ... notizie.tiscali

TERZO MANDATO: IN CORSO ESAME EMENDAMENTI IN COMMISSIONE: Roma, 22 feb - È in corso in Commissione Affari costituzionali l’esame degli emendamenti della Lega sul terzo mandato per governatori di regioni e sindaci. Presenti anche le opposizioni. (Roc-Sis) ... 9colonne