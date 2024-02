NZXT annuncia i nuovi mouse Lift 2, compagni ideali per i gamer di nuova generazione





NZXT, fornitore leader di hardware, software e servizi per la community PC gaming, presenta i nuovi mouse gaming cablati Lift 2. L'obiettivo è quello di offrire prestazioni elevate, massima precisione e un design user-centric per un’esperienza in-game senza compromessi.

La serie Lift 2 ridefinisce i mouse gaming NZXT, ora più precisi e caratterizzati da un design ultraleggero: 58 grammi per il modello Symm e 61 grammi per il modello Ergo . Il nuovo sensore con polling rate di 8.000 Hz registra clic e i movimenti fino a 8 volte più velocemente della maggior parte dei mouse da gaming. Gli switch ottici garantiscono clic istantanei e precisi, mentre il sensore ottico da 26.000 DPI assicura un tracciamento impeccabile a tutte le velocità e sensibilità.

I mouse sono dotati di un cavo paracord a bassa resistenza e di piedini in PTFE privi di attrito, che migliorano maneggevolezza e fluidità. La serie Lift 2 è disponibile in due modelli: Ergo , dal design ergonomico per i giocatori destrorsi, Symm dal design simmetrico per diversi stili di impugnatura.

Inoltre, ogni mouse della serie Lift è integrato con Nvidia Reflex, che riduce la latenza del sistema se abbinato a un display NVIDIA G-Sync e a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, per i giochi supportati.

Personalizzazione via NZXT CAM

Il software CAM di NZXT consente ai giocatori di regolare con precisione DPI e la frequenza di polling.

Prezzo consigliato:

Sollevamento 2 Simboli: €59,99

Ascensore 2 Ergo: €59,99

Infine, il mouse Lift 2 Symm sarà disponibile in un’esclusiva edizione limitata a tema Starfield. Sempre a tema Starfield: mousepad e il case CRFT H5 Flow Starfield, per una configurazione unica e inconfondibile.