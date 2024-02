Si è lanciato con la tuta alare dalla parete del Forcellino, ad Abbadia Lariana (Lecco), ma la vela non si è aperta ed è morto dopo essere precipitato a vite da un'altezza di circa 200-300 metri. I soccorsi si sono attivati subito dopo la chiamata di una persona che aveva assistito alla scena. Al momento non noto se si tratta effettivamente della vela di emergenza di una tuta alare o se vela da discesa da paracadutismo classico. Non ancora nota l'età della vittima.