MEETIC REINVENTA L’ONLINE DATING CON GLI EVENTI DI SPEED DATING ONLINE

Ogni domenica, un appuntamento con l’emozione: dalle 18:00 alle 22:00, tutti i single italiani potranno incontrare la loro anima gemella grazie agli eventi di speed dating, che uniscono la spontaneità degli incontri tradizionali con le possibilità dell’online dating







Nella ricerca dell'amore, gli ostacoli possono sembrare insormontabili: le persone ricercano sempre di più un ritorno alla semplicità e l’emotività che sembra, in apparenza, appartenere a dei tempi ormai andati - senza però perdere gli incredibili benefici di un mondo iperconnesso , come la possibilità di ampliare i propri orizzonti e di incontrare individui al di fuori del proprio ristretto cerchio sociale. È per questo che Meetic , da oltre 20 anni esperto nell’amore, ha deciso di creare una feature progettata per fondere il meglio di entrambi i mondi : ogni domenica , dalle 18:00 alle 22:00 , sul sito di Meetic , sarà possibile partecipare agli eventi virtuali di speed dating, capaci di unire l’emozione e la spontaneità degli incontri tradizionali con le ampie opportunità offerte dal dating online.



La nuova funzione di Meetic offre un approccio fresco e rilassato per incontrare la propria anima gemella in un modo completamente inedito, trasformando il cuore dell’esperienza dell’online dating in mistero e l'emozione. Gli appuntamenti si svolgono senza che i partecipanti possano vedere le immagini l'uno dell'altro : il processo inizia rispondendo a una serie di domande , che aiutano a scoprire affinità, opinioni e interessi comuni. Questo tipo di dialogo un approccio più profondo e riflessivo alla conoscenza reciproca, stimolando una conversazione più profonda e autentica.





Ogni sessione di chat dura tre minuti , offrendo tempo sufficiente per valutare se c'è una sintonia. Se entrambi i partecipanti sentono che potrebbe esserci un’affinità, possono scegliere di vedere le loro sembianze , rivelando le loro identità e permettendo loro di proseguire la conversazione tramite una videochiamata . Questa transizione dalla chat all'incontro virtuale faccia a faccia aggiunge un livello di emozione e anticipazione, consentendo ai partecipanti di esplorare ulteriormente la loro connessione in un contesto più personale e visivo e rinnovando l’esperienza dell’online dating. Un approccio unico che promette non solo di rendere l'esperienza più stimolante ed emozionante, ma anche di facilitare connessioni più autentiche e significative !



Lo speed dating di Meetic rappresenta un’innovazione nel panorama degli incontri online , offrendo un modo alternativo di conoscere altri single . Il formato dinamico e veloce degli appuntamenti al buio aiuta le persone a trovare la persona giusta per loro più rapidamente, e le domande mirate aiutano a mantenere la conversazione fluida e interessante e a rompere il ghiaccio, permettendo di abbassare le barriere della timidezza e dell’ansia e trasformando il dating in un’esperienza piacevole e rilassata. Il beneficio più grande, però, è l'autenticità che solo un appuntamento al buio riesce a donare: conoscere qualcuno senza vedere i rispettivi profili o foto consente di affidarsi all’intuizione e favorisce un'esperienza di incontro più genuina. Questo approccio mette in secondo piano l'aspetto fisico e pone l'accento sulle affinità di carattere e interessi , permettendo una connessione più profonda e sincera. Finalmente, un nuovo modo di trovare l’amore nell’era digitale!