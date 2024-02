The Sims 4 rivela il nuovo Stuff Pack disponibile il 29 febbraio

Oggi EA e Maxis hanno svelato il nuovo The Sims 4 Creazioni di Cristallo Stuff Pack, che sarà disponibile su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

In The Sims 4 Creazioni di Cristallo Stuff Pack, i giocatori possono sbloccare la nuova abilità di gemmologia che vedrà il tuo Sim raccogliere un assortimento di metalli e cristalli variopinti per personalizzare creazioni stellari che possono influenzare le vite, le carriere, le relazioni e gli umori dei Sims!





Esponi a casa tua dei nuovi cristalli splendidamente tagliati, usali per creare dei gioielli stupendi e caricali al chiaro di luna per scoprire nuove proprietà tutte diverse!

Per ulteriori informazioni su The Sims 4 Creazioni di Cristallo Stuff Pack, vai qui.