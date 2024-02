2B si unisce al Roster di Granblue Fantasy Versus: Rising insieme a nuovi avatar premium

Inoltre, GBVSR è in sconto per la prima volta





Cygames, Inc., sviluppatore e publisher di videogiochi con sede a Tokyo, ha annunciato che il 20 febbraio rilascerà l'aggiornamento Versione 1.21 di Granblue Fantasy Versus: Rising (GBVSR), sviluppato da Arc System Works, Inc., Ltd. per le piattaforme PlayStation®5, PlayStation®4 e Steam. L'aggiornamento include il nuovo personaggio giocabile 2B di NieR:Automata e contenuti tie-in di Princess Connect! Re: Dive.



Aggiornamento Versione 1.21

La Versione 1.21 è stata rilasciata il 20 febbraio e include il personaggio giocabile 2B dal gioco RPG d'azione NieR:Automata. Inoltre, è stato aggiunto un indicatore di rete (RTT) per le partite online classificate e casuali, ed è stata altresì aggiunta l'Oceania come server selezionabile. Sono state implementate anche altre funzionalità e varie correzioni di bug. Per ulteriori dettagli, consultare le note della patch sul sito ufficiale di GBVSR.



2B si unisce al roster come personaggio giocabile!

2B è ora ottenibile come personaggio DLC. Questa aggiunta al roster include un avatar di 2B nella lobby online che può essere utilizzato in Grand Bruise Legends! (Grand Bruise!) e delle figure per il Figure Studio.



2B (Voce: Kira Buckland [ENG]/Yui Ishikawa [JP])

2B (YoRHa No. 2, Tipo B)

Un androide da battaglia polivalente schierato come membro della squadra di fanteria automatizzata YoRHa. I membri della YoRHa rinunciano ai nomi e vengono chiamati solo con il loro codice. Sebbene il regolamento vieti loro di esprimere emozioni, ogni modello ha una propria personalità distinta. 2B è relativamente fredda, calma e composta.



Set personaggio aggiuntivo (2B) – Dettagli

Prezzo consigliato: € 7,99



Contenuti:

Personaggio giocabile: 2B

Avatar premium: 2B

Badge: 2B

Skin dell’arma (Weapon Cutout): Contratto Virtuoso

Figure Studio 2B, pose ed espressioni 1-6

Costume Uniforme YoRHa per il gioco mobile originale Granblue Fantasy (acquisti solo per PlayStation®5 e PlayStation®4)

Il personaggio aggiuntivo presente in questo set è incluso anche nel GBVSR Character Pass 1 e nel GBVSR Deluxe Character Pass 1. Si prega di prestare attenzione a non effettuare un doppio acquisto.

Il costume YoRHa Uniform può essere ottenuto inserendo il codice seriale incluso nella schermata Codici seriali del gioco mobile originale Granblue Fantasy.

È ora disponibile il secondo Set Avatar Premium Tie-in di Princess Connect! Re: Dive

Avatar premium (4 tipi)

Badge (4 tipi)

Skin delle armi (Weapon Cutout) (Equipaggiamento Reale: Princess Sword, Retainer’s Windspear e Chaos Grimoire)

GBVSR

selezionato come titolo principale nei principali tornei

GBVSR

è in sconto per la prima volta!

Concorso fotografico Figure Studio

Granblue Fantasy Versus: Rising – Dettagli del prodotto

Titolo Granblue Fantasy Versus: Rising Genere Combattimento, Party Giocatori 1–30 (Online) Funzioni Online Supportate Prezzo Standard Edition: €49.99

Deluxe Edition: €74.99

Free Edition: gratis Data di uscita 14 dicembre 2023 Piattaforme PlayStation®5 / PlayStation®4 / Steam Rating IARC 12+ Pianificazione e Produzione Cygames, Inc. Sviluppo Arc System Works Co., Ltd. Copyright © Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS