Box office, Past Lives conquista la vetta: Romeo è Giulietta solo quarto

Cambia la vetta del box office italiano: 'Past Lives' di Celine Song, candidato a 2 premi Oscar, incassa 854.526 euro (1.095.282 euro complessivi) nel weekend (2.335 media copia) e scalza dal primato 'Povere creature!' di Yorgos Lanthimos, ora secondo con 642.883 euro e 7.359.883 euro complessivi (il maggior incasso fatto registrare finora nel 2024). Poco da festeggiare per le altre uscite del fine settimana: 'Madame Web' certifica la china discendente dei vari universi Marvel con 622.145 euro (781.831 euro totali), 'Romeo è Giulietta' di Giovanni Veronesi è quarto con 544.929 euro (643.222 euro totali), 'Tutti tranne te' scende al quinto posto con 432.109 euro e quasi 6 milioni complessivi (5.988.225 euro).

Si ferma solamente al sesto posto 'Finalmente l'alba' di Saverio Costanzo, con 209.839 euro (241.710 euro complessivi) ed una media copia pari a 534 euro, seguito in settima posizione da 'I tre Moschettieri - Milady', con 185.883 euro (213.867 euro totali). Scivola in ottava posizione 'Perfect Days' di Wim Wenders, con 181.336 euro e 5.069.540 euro. Chiudono in nona e decima posizione 'Sansone e Margot - Due cuccioli all'opera' con 150.502 (554.392 euro totali) e 'I soliti idioti 3 - Il ritorno' con 114.773 euro per 3.873.454 euro complessivi.