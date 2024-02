Morte Navalny, Biden: E Putin il responsabile

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - "Putin è responsabile per la Morte di Navalny. Putin è responsabile". A dichiararlo è stato il presidente americano Joe Biden intervenendo dalla Casa Bianca sulla notizia della Morte del dissidente russo.

La fine annunciata di Navalny irrompe nello show elettorale concertato di Putin e Trump: Infatti è riuscito a non sfigurare nemmeno a paragone delle minacce dell’amico Trump di dare in pasto alla Russia gli alleati europei che non stanziano abbastanza per la difesa comune, in una sorta di ...

Le condanne del mondo libero per la morte di Navalny. E gli assenti italiani: Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Per la morte di Alexei Navalny in un carcere putiniano e perciò per mano del ...

Morte di Navalny, il presidente della Camera Fontana: "Profonda amarezza. Spera vengo fatta chiarezza": La terza carica dello stato al Foglio sulla morte del dissidente russo: "Il cordoglio porta con sè degli interrogativi" ...