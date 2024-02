Caldaroni: Su scalo Reggio Calabria Ita rimarrà importante

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - "Ita rimarrà ben salda su mercati e destinazioni che abbiamo offerto fin dal 2021. Sullo scalo di Reggio Calabria rimarremo importanti, differenziando l'offerta rispetto ad altri vettori, con un prodotto diverso e di qualità garantendo connessioni su Roma e Milano e da lì verso destinazioni intercontinentali sia per i calabresi ma anche e soprattutto per i turisti che vorranno visitare questa splendida città. Nuovi voli? No, sul Tito Minniti puntiamo alla stabilizzazione con due frequenze giornaliere su Roma e Milano, puntando a stimolare il traffico per riempire i nostri aerei". E' quanto ha affermato Pietro Caldaroni, Responsabile commerciale e Relazioni Istituzionali Ita Airways nel corso del convegno 'Il Sistema Aeroportuale dello Stretto: quale futuro?' in corso a Reggio Calabria e organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.

