Morte Navalny, Blinken: Mosca responsabile, prova di marciume e debolezza

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - "La Russia è responsabile della Morte di Navalny". Così il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha reagito alla notizia della scomparsa per cause ancora da stabilire di uno dei maggiori oppositori di Vladimir Putin, detenuto nella colonia penale a regime speciale di Kharp nell'artico.

"Se la notizia della Morte di Navalny fosse confermata - ha scandito Blinken - ciò dimostrerebbe la debolezza della Russia e il marciume nel cuore del suo regime".

