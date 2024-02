Firenze, cede muro di contenimento in cantiere: morti due operai, ci sono dispersi

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - cede muro di contenimento di una struttura in costruzione, due operai sono morti e altri risulterebbero al momento dispersi. E' successo questa mattina in un cantiere di via Mariti, una via nella zona nord di Firenze. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia di Stato.

