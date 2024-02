Pallanuoto, Setterosa batte il Canada e stacca il pass per le Olimpiadi

(Adnkronos di venerdì 16 febbraio 2024) - L'italia femminile della Pallanuoto batte il Canada nella finale per il settimo posto e l'ottavo dei Mondiali 2024 e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa ha superato le canadesi per 18-12 in una partita ricca di colpi di scena ed espulsioni, finita con 6 azzurre in acqua e 4 nordamericane.

