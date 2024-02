Mbappé lascia il Psg a fine stagione, l annuncio

i conti si fanno alla fine ". Furlani non chiude a Zirkzee. In pare a pagare le clausole dei due fuoriclasse per sostituire Mbappé "Furlani veda di non fare il fenomeno che se si lascia sfuggire

(Adnkronos di giovedì 15 febbraio 2024) - Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint Germain al termine di questa stagione. Lo ha annunciato nei giorni scorsi lo stesso 25enne attaccante francese al presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi. Lo scrivono diversi media tra cui The Athletic e RMC Sport. In sei anni e mezzo a Psg ha totalizzato 290 presenze e 243 reti, vincendo cinque Ligue 1, tre coppe di Francia, due coppe di lega francese e tre supercoppe di Francia.