Pallanuoto, Settebello in finale ai Mondiali: sconfitta la Spagna per 8-6

un quarto muscolare contro la Grecia , il Settebello va a giocarsi l'oro Mondiale a Doha dopo aver battuto la Spagna 8 - 6. Dopodomani la finale (alle 15.30) contro la vincente tra Francia e Croazia.

(Adnkronos di giovedì 15 febbraio 2024) - Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d'Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha 2024, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia, sabato 17 febbraio alle 15.30.

Gli azzurri della Pallanuoto dominano la sfida con gli spagnoli dopo un percorso di sofferenza in questo mondiale con la sconfitta beffa con l'Ungheria, le vittorie di misura su Stati Uniti e Grecia. I favoriti iberici, che un mese fa a Zagabria si imposero in semifinale 7-4, hanno pagato la cattiva vena di Granados e Perrone anche grazie all'asfissiante pressing azzurro. Tra gli azzurri molto bene Di Fulvio autore di una doppietta e Condemi che aveva lanciato sul +4 gli azzurri (6-2) a otto minuti dal termine. Poi la prima rete di Granados, Munarriz e il gol di Larumbe hanno spaventato l'Italia che però ha trovato il gol in più di Di Fulvio e il rigore, secondo, di Fondelli per il tripudio finale.