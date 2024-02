Julian Assange cittadino onorario di Roma

Julian Assange, cittadino australiano, giornalista e pubblicista, è fondatore della piattaforma Wikileaks, attiva su tematiche vitali: disastri ambientali, crimini di guerra, denunce di corruzione,

(Adnkronos di giovedì 15 febbraio 2024) - L'assemblea capitolina ha approvato (27 voti favorevoli e 2 contrari) la delibera 198 del 2023 per concedere la cittadinanza onoraria a Juliane Assange, il giornalista di Wikileaks in carcere nel Regno Unito per aver pubblicato file riservati del governo americano.