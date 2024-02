Atp Rotterdam 2024, oggi Sinner-Monfils: orario, dove vederla in tv e streaming

Ottavi di finale per Jannik contro l'esperto transalpino nel torneo che potrebbe portalo a essere numero 3 della classifica

(Adnkronos di giovedì 15 febbraio 2024) - Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 15 febbraio 2024, all'Atp 500 di Rotterdam. Dopo la vittoria di ieri contro l'olandese Van de Zandschulp, l'altoatesino affronterà il francese Gael Monfils per compiere un altro passo verso il terzo posto nel ranking Atp. Il match, che vale la qualificazione ai quarti di finale, è il quarto nel programma e si giocherà sul Campo Centrale, non prima delle 19.30.

E' la sesta volta che Jannik Sinner e Gael Monfils si troveranno uno di fronte all'altro, con l'azzurro che è avanti di 4 vittorie a 1. Il vincente se la vedrà con il canadese Milos Raonic.

L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo. Non è prevista la diretta in chiaro.