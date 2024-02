Kansas City, spari alla parata del Super Bowl: 1 morto e 14 feriti

Kansas City: spari alla parata per il Super Bowl. Morto un uomo e 9

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - spari alla parata per la vittoria dei Chiefs al Super Bowl di Kansas City. Il bilancio è di un morto e 14 feriti - cinque delle quali in modo serio e tre in modo critico - secondo quanto hanno reso noto fonti dei vigili del fuoco. La polizia ha detto di aver fermato "due persone armate". Alle celebrazioni sono attese circa un milione di persone.

"Al termine della parata ci sono stati colpi d'arma da fuoco sparati a ovest della Union Station nei pressi del garage e diverse persone sono state colpite", ha detto un portavoce del dipartimento di Polizia di Kansas City, Jake Becchina, che ha invitato la gente della zona "a lasciare l'area rapidamente e in sicurezza e a evitare di andare nel parcheggio per facilitare le cure ai feriti".

Gli spari sono avvenuti quando i giocatori avevano già lasciato il palco. Indagini sono in corso per accertare le circostanze della sparatoria, ma, secondo quanto riferito da fonti di polizia ad Abc, per ora non ci sarebbero indicazioni che si sarebbe trattato di un atto di terrorismo o politicamente motivato.