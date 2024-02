Allarme Usa, Casa Bianca: “Grave minaccia per la sicurezza nazionale” (Adnkronos) – La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso per informarli di "una grave minaccia alla sicurezza nazionale". Lo ha confermato il consigliere per la Sicurezza ...

I timori del governo giapponese per le frasi di Trump sulla Nato Tokyo è il principale partner dell’Alleanza atlantica nel Pacifico. Si teme che il presidente, in caso di ritorno alla Casa Bianca, non intenda onorare gli impegni di sicurezza per il contenimento del ...

Trump e le parole su Nato e Russia: la reazione di Usa, Ue e Italia Allarme tra gli alleati Nato. La condanna da parte del presidente americano e Casa Bianca, l'ironia di Borrell: 'Siamo seri...' ...