Avellino, uccide la figlia e si toglie la vita

Avellino, uccide la figlia malata e poi si toglie la vita: la ragazza soffriva di una grave patologia Un padre ha ucciso a colpi d'arma da fuoco la figlia e poi ha rivolto il fucile contro di sé togliendosi la vita. Choc in una zona residenziale di Avellino, dove Costantino ... Avellino, un uomo e una donna trovati morti in casa: sospetto omicidio-suicidio Tragedia in una zona residenziale di Avellino, dove due persone sono state trovate morte. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della questura di Avellino, che al momento stanno indagando per ... Uccide la figlia malata e poi si toglie la vita Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Questura di Avellino, che stanno indagando per fare luce sull'accaduto, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Un uomo di 63 anni avrebbe ucciso la ...

(Adnkronos di mercoledì 14 febbraio 2024) - Omicidio suicidio nella periferia di. Quando è intervenuto il personale del 118 in un'abitazione della periferia avellinese ha trovato due corpi senza vita, padre edi 63 e 30 anni. La ragazza da tempo era costretta su una sedia a rotelle. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo - esasperato dalla situazione - avrebbe ucciso lae poi si sarebbe tolto la vita. Il 63enne avrebbe utilizzato un fucile da caccia regolarmente detenuto. Sono in corso i rilievi in attesa del magistrato di turno nella casa di contrada Bosco dei Preti.