Multe ai no vax, pagamento rinviato di altri 6 mesi

Covid e No Vax: proroga di altri 6 mesi per il pagamento delle multe Proroga fino al 31 dicembre 2024 per le multe dei No Vax, lo ha stabilito un emendamento al decreto Milleproroghe Prorogato di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024, il pagamento delle multe per i ...

