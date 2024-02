Marta Fascina ricorda Berlusconi per San Valentino: Nostro amore non svanirà mai

Marta Fascina posta una foto con Berlusconi per San Valentino: «Il nostro amore non svanirà mai» Marta Fascina dedica all'amore della sua vita, Sivio Berlusconi, un post con una foto nel giorno dedicato agli innamorati, la ricorrenza del 14 febbraio in cui si celebra San ...

Fi: Fascina posta foto con Berlusconi per San Valentino, 'nostro amore non svanirà mai' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo ...

Messaggio S.Valentino Fascina a Berlusconi, "nostro amore unico" (ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per la festa di San Valentino Marta Fascina dedica un messaggio di amore a Silvio Berlusconi e su Instagram aggiunge una foto insieme all'ex premier, scomparso a giugno, con le ...