Arriva la pelle con la vitiligine in The Sims 4

Oggi EA e Maxis hanno annunciato che la pelle con la vitiligine sarà resa disponibile attraverso un aggiornamento del gioco base The Sims 4, proseguendo la pubblicazione di contenuti che rispecchino in modo autentico e rispettoso la diversità dei suoi milioni di giocatori.

La vitiligine può apparire nei Sims di tutte le età. Le conformazioni variano manifestando vari livelli di copertura e simmetria. Inoltre, ogni giocatore può scegliere dei cerotti per le gambe, le braccia, il torso inferiore, il torso superiore e il viso del proprio Sim.





Per celebrare ulteriormente la pubblicazione, la squadra di The Sims 4 sta collaborando con la supermodella e imprenditrice di bellezza Winnie Harlow. Sono inclusi contenuti originali come una versione "Simificata" della sua abitazione a Hollywood e un Sim controllabile ispirato a Winnie.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'implementazione del nuovo aggiornamento sulla vitiligine e sui contenuti originali di Winnie Harlow consultando l'articolo più recente del diario degli sviluppatori nella sezione delle notizie su The Sims, disponibile qui.