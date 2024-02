ITALIA ZUCCHERI SCEGLIE DI NUOVO SHOPFULLY

PER PROMUOVERE LE VENDITE IN NEGOZIO E COMUNICARE I PROPRI VALORI

Grazie all’uso della piattaforma tecnologica di ShopFully, il 70% degli utenti esposti alla campagna ha dichiarato di aver acquistato i prodotti Italia Zuccheri in negozio

Milano,13 febbraio 2024 –Italia Zuccheri, l’unica filiera corta del settore saccarifero nazionale, ha sceltodi nuovo ShopFully, tech company italiana leader europea nel Drive to Store, con l’obiettivo dicomunicare i valori del brand (origine italiana e sostenibilità), e incentivare l’acquisto dei prodotti in negozio. La partnership ha consentito al marchio di raggiungere risultati importanti:il 70% degli utenti esposti alla comunicazione ha dichiarato di aver acquistatouno dei prodotti oggetto della campagna(+36 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

Attraverso l’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, Italia Zuccheri è entrata in contatto con i responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità dei punti vendita selezionati, guidandoli dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto in negozio.Grazie alla campagna, infatti, oltre il 40% dei consumatori raggiunti da Italia Zuccheriha visitato uno dei negozi coinvolti.

Inoltre, la campagna ha avuto un impatto positivo sull’awareness del brand:il 76% degli utenti esposti, infatti, ha dichiarato di conoscere l’azienda e i valori che la caratterizzano, ovvero l’origine 100% italiana dei prodotti e la sostenibilità (+22 punti percentuali rispetto ai non esposti alla campagna).

“Siamo fieri di aver dato continuità alla collaborazione con Italia Zuccheri e di aver supportato l’azienda nel raggiungere risultati notevoli. Con l’utilizzo della tecnologia e dei formati di ShopFully, Italia Zuccheri ha accompagnato i consumatori all’interno dei negozi fisici selezionati incentivando l’acquisto dei prodotti scelti. Inoltre, per noi è motivo di orgoglio supportare le aziende nel veicolare messaggi importanti legati all’italianità dei prodotti e alla sostenibilità, elementi fondamentali che oggi fanno la differenza”, ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully.

“Questa collaborazione con ShopFully ci ha permesso di raggiungere nuovamente ottimi risultati in termini di sell-out e di brand awareness, coinvolgendo i consumatori sin dall’inizio della loro pianificazione all’acquisto. Inoltre, l’attività ci ha permesso di comunicare i valori che distinguono la nostra realtà in modo efficace”,

ha commentatoLeandro Cariolo, Sales Retail & Marketing Director di Italia Zuccheri.