Strage Palermo, oggi l'interrogatorio dei tre fermati

Strage Altavilla Milicia, oggi in carcere udienza convalida per i tre fermati Col passare delle ore emergono nuovi macabri particolari sulla strage di Altavilla Milicia. I due fratelli Kevin ed Emanuel, uccisi dal padre Giovanni Barreca, sarebbero stati trovati legati mani e pi ... Strage familiare di Palermo e sette religiose: a Bergamo un ufficio per monitorarle C'è l'ombra di una setta religiosa dietro alla strage familiare di Altavilla Milicia (Palermo) dove Giovanni Barreca, muratore di 54 anni, nei giorni scorsi avrebbe ucciso la moglie Antonella Salamone ...

, oggi l'interrogatorio dei tre fermati (Di mercoledì 14 febbraio 2024) -Si terrà oggi, mercoledì 14 febbraio, in mattinata, davanti al gip di Termini Imerese (), l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni che ha sterminato la sua famiglia, la moglie Antonella Salamone e due figli di 15 e 5 anni, e della coppia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, due disoccupati con l’ossessione del demonio, accusati di complicità nellafamiliare. Secondo i primi esami medico legali Kevin Barreca, 15 anni, ed Emanuel Barreca di 5 prima di essere uccisi sarebbero statitorturati con attizzatoi e catene. I due ragazzini sarebbero stati soffocati. Il più grande è stato trovato sul lettino attaccato a una catena. Per tutti e tre l’accusa è omicidio e soppressione di cadavere. Secondo la Procura termitana la coppia, che si dichiara innocente, avrebbe istigato Barreca dicendogli che i figli erano posseduti da Satana. Sabato saranno eseguite invece le autopsie sui cadaveri delle tre vittime. By Adnkronos