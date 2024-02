Xbox annuncia l’espansione Dune di Microsoft Fligth Simulator

Xbox e Microsoft Flight Simulator stanno immergendo i giocatori di tutto il mondo nell'affascinante mondo di Arrakis, per commemorare l'attesissimo rilascio di "Dune: Part Two". Gli appassionati possono aspettarsi un'espansione gratuita del gioco per il lancio di Microsoft Flight Simulator, hardware Xbox su misura e un maestoso simulatore di gioco, il tutto intricato ispirato al film.

Dune prende vita come mai prima d'ora nell'espansione gratuita

Microsoft Flight Simulator , in collaborazione con Legendary Pictures e Warner Bros. Pictures, per la prima volta in assoluto ti porterà oltre il pianeta Terra, negli aspri deserti del mondo di "Dune" e del pianeta Arrakis. I cieli di Arrakis sono attraversati da un abile velivolo chiamato ornitottero, un'agile macchina volante azionata da quattro ali oscillanti sintonizzate con precisione. Il Royal Atreides Ornithopter è una speciale variante ultra-prestazionale del velivolo, rinomato per la sua accelerazione fulminea, velocità incredibili e manovrabilità di precisione quando è sotto il controllo di piloti esperti nel suo funzionamento - e che hanno la forza d'animo necessaria per sopravvivere alle dure condizioni estreme di Dune.

Gli aviatori di Microsoft Flight Simulator hanno l'opportunità unica a partire da oggi di mettere alla prova il proprio coraggio e le proprie abilità nella cabina di pilotaggio del Royal Atreides Ornithopter in questa ultima espansione. che include tre tutorial: decollo, atterraggio e caduta libera. Una volta che i simmer hanno imparato le nozioni di base, possono passare alle sei attività del pacchetto: cinque prove a tempo e un'audace missione di salvataggio in cui gli aviatori devono salvare il loro istruttore di volo prima che un'enorme tempesta di sabbia lo travolga.



Per ulteriori informazioni su Microsoft Flight Simulator, è possibile consultare l’Xbox Wire