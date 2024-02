APEX LEGENDS: QUINTO ANNIVERSARIO

IL QUINTO ANNIVERSARIO DEL GIOCO PLASMA IL FUTURO DEL CELEBRE BATTLE ROYALE

Apex Legends: Svolta segna l'inizio di una nuova era con gli innovativi potenziamenti per le leggende, una Classificata aggiornata, nuove ricompense e altro ancora

Nel 2019, Apex Legends ha conquistato la scena mondiale all'improvviso, e dopo cinque anni di continua crescita ed evoluzione e più di 130 milioni di giocatori ha consolidato la sua fama nel panorama del gaming competitivo moderno. Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Respawn Entertainment celebrano il quinto anniversario del loro famoso sparatutto battle royale con l'uscita di Apex Legends: Svolta su console e PC, dando inizio a una nuova grande era competitiva. In una delle stagioni più importanti di sempre, Apex Legends: Svolta introdurrà l'innovativo sistema dei potenziamenti per le leggende e una nuova Classificata che i veterani troveranno familiare. Questa nuova esperienza competitiva offrirà maggiori opzioni strategiche ai più esperti, semplificando inoltre il gameplay per i principianti e le leggende che stanno per tornare a giocare dopo una pausa.

Negli ultimi cinque anni, mettendo la propria appassionata community al centro di ogni innovazione, trasformazione e lancio stagionale, Respawn ha continuato ad arricchire l'esperienza di gioco di Apex Legends . Scegliendo una leggenda da un elenco di 24 personaggi unici e curati nel minimo dettaglio, i giocatori possono mettersi alla prova in cinque grandi mappe dinamiche con un arsenale sempre più vasto e nuove funzioni strategiche. Inoltre, le modalità a rotazione di Mixtape e gli eventi a tempo limitato sono l'occasione perfetta per esplorare idee di gameplay uniche che mantengono sempre alta l'adrenalina. Ambientata nell'iconico universo di Titanfall, la storia di Apex Legends emoziona i giocatori sia dentro che fuori dal gioco con la video serie Storie di Frontiera e la recente mini-serie Codici letali, suddivisa in quattro episodi.

Apex Legends: Svolta

In Apex Legends: Svolta, i nuovi potenziamenti per le leggende ti permetteranno di migliorare l'armatura e le abilità in base alle azioni compiute nelle partite Battle Royale. Salendo di livello in una partita, potrai scegliere i potenziamenti in base al tuo stile di gioco e alle esigenze della battaglia. La nuova Classificata passerà a un sistema tanto rischioso quanto gratificante incentrato sul combattimento. Potrai accumulare punti classifica (PC) con nuovi bonus per le uccisioni, il piazzamento e le giocate migliori contro le squadre di grado più alto. All'inizio della stagione, i progressi saranno azzerati e tutti i giocatori partiranno da 1 PC.

