WWE 2K24 Showcase Trailer

Rivivi i momenti più belli di WrestleMania in WWE 2K24 Con il Trailer dello Showcase 2K... of the Immortals

Calati nei panni delle più grandi icone della WWE, affrontando 21 incontri in cinque decenni di storia di WrestleMania.

Oggi 2K ha svelato il trailer WWE 2K24 2K Showcase... of the Immortals, immergendosi nell'energia e nella nostalgia suscitate da cinque decenni del più grande spettacolo dell'intrattenimento sportivo, WrestleMania.

Nel trailer, una sfilata di Superstar e Leggende della WWE, tra cui Cody Rhodes, The Rock, Hulk Hogan, Roman Reigns, Bianca Belair, "Macho Man" Randy Savage, Rhea Ripley, Eddie Guerrero e altri, si affrontano all'interno del ring, mentre una grafica WWE tra le più realistiche mai realizzate passa senza difficoltà a filmati reali e viceversa, grazie alla tecnologia all’avanguardia Slingshot.

Momenti indimenticabili, tra cui Hulk Hogan che schiaccia Andre the Giant, Shawn Michaels e Razor Ramon che rivoluzionano il Ladder Match, "Stone Cold" Steve Austin che sfoga le sue frustrazioni su The Rock in un Match senza Squalifica, l'inedito e surreale Firefly Funhouse che contrappone The Fiend a John Cena, e molti altri sono presenti nell'esperienza 2K Showcase... of the Immortals.

Il 2K Showcase... of the Immortals di WWE 2K24 permette ai giocatori di vivere un'avvincente rievocazione di 21 incontri avvenuti in cinque decenni di storia di WrestleMania, ciascuno sbloccato completando il match precedente, tra cui:

• Ricky "The Dragon" Steamboat con George "The Animal" Steele contro "Macho Man" Randy Savage con Miss Elizabeth - WrestleMania III;

• Hulk Hogan contro Andre the Giant con Bobby "The Brain" Heenan - WrestleMania III; • Rick Rude con Bobby "The Brain" Heenan contro Ultimate Warrior - WrestleMania V; • Bret "Hitman" Hart vs. Roddy Piper - WrestleMania VII;

• Razor Ramon vs. Shawn Michaels - WrestleMania X;

• Bret "Hitman" Hart contro "Stone Cold" Steve Austin - WrestleMania 13;

• "Stone Cold" Steve Austin contro The Rock - WrestleMania X-Seven;

• Eddie Guerrero contro Kurt Angle - WrestleMania XX;

• The Undertaker contro Shawn Michaels - WrestleMania 25;

• Seth Rollins contro Randy Orton - WrestleMania 31;

• Becky Lynch vs. Ronda Rousey contro Charlotte Flair - WrestleMania 35;

• "The Fiend" Bray Wyatt contro John Cena in un Firefly Funhouse match - WrestleMania 36; • "Stone Cold" Steve Austin contro Kevin Owens - WrestleMania 38;

• Rhea Ripley contro Charlotte Flair - WrestleMania 39;

• Roman Reigns contro Cody Rhodes - WrestleMania 39;

• Bianca Belair contro Asuka - WrestleMania 39;

• E altro ancora.

Saranno disponibili tre edizioni di WWE 2K24:

• L’Edizione Deluxe sarà disponibile in formato digitale in tutto il mondo, e fisicamente negli Stati Uniti e in territori selezionati già martedì 5 marzo 2024, mentre sarà disponibile fisicamente nel resto del mondo venerdì 8 marzo 2024;

• La Forty Years of WrestleMania Edition sarà disponibile, solo in formato digitale, in tutto il mondo martedì 5 marzo 2024;

• L’Edizione Standard e l’Edizione Digitale Standard Cross- Gen saranno disponibili in tutto il mondo venerdì 8 marzo 2024.

Ulteriori informazioni sulla colonna sonora di WWE 2K24, sul roster, sulle valutazioni delle Superstar e altro ancora saranno condivise a breve.