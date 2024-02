GTA Online: Festeggia l'Anno del drago

Regali di carnevale e San Valentino, maggiori probabilità di trovare diamanti nel Colpo al Casinò Diamond e altro





In questa settimana si concentrano tre festività che GTA Online celebrerà contemporaneamente: il Capodanno lunare, il carnevale e il giorno di San Valentino. Per ciascuna di esse sono previsti regali, ricompense e bonus distinti. La prossima settimana è invece previsto il debutto delGallivanter Baller ST-D (SUV). Questa nuova, ruggente 4 porte, modificabile con l'attrezzatura di Imani, sarà acquistabile da Legendary Motorsport a partire dal 15 febbraio.





Regali del Capodanno lunare

Gioca a GTA Online nel corso di questa settimana per ricevere le nuoveMaschera drago reale e Maschera drago mezzanotte. Inoltre, i giocatori che si sono persi gli articoli da collezione della settimana scorsa hanno una nuova opportunità di ottenere laMaschera drago in legno, l'Abito Capodanno lunare rosso, e la Maglietta Capodanno lunare nera.

Infine, tutti coloro che effettueranno l'accesso tra l'8 e il 14 febbraio riceveranno in omaggio una Busta rossa con188.888 GTA$, che si vedranno accreditati entro 72 ore sul proprio conto Maze Bank.

GTA$ e RP doppi ne Il drago e in altre gare multiveicolo

L'inizio di un nuovo anno è sempre un momento di trasformazione e crescita, e quale modo migliore per incanalare tutta questa energia dal carattere trasformativo se non partecipando alle gare multiveicolo. Questa settimana partecipa alla gara Il drago, per ricevereGTA$ e RP doppi in questa e tutte le altre gare multiveicolo create da Rockstar.







Tatuaggi con draghi gratuiti

Rendi più audace il tuo look contatuaggi con draghi gratuiti per festeggiare l'occasione. I disegni disponibili presso i vari tatuatori includonoAmmazzadraghi, Drago e fantasma, Murale drago e altri ancora.







Veicolo da primo premio della settimana: Truffade Adder

I colori rosso e oro godono di un significato speciale durante le celebrazioni del Capodanno lunare, poiché sono simbolo di fortuna, prosperità e ricchezza per l'anno che verrà. Punta al primo premio della ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per vincere unaTruffade Adder (supercar) in una vivace accoppiata di colori rosso-oro per celebrare degnamente il Capodanno lunare.







Probabilità di trovare diamanti nel Colpo al Casinò Diamond

Il Capodanno lunare rappresenta un'occasione perfetta per correre qualche rischio pur di massimizzare la propria buona sorte. Facendo un sopralluogo al Casinò Diamond questa settimana si avrà la possibilità di trovare diamanti nel caveau.

Regali di carnevale

Festeggia la colorata e vivace festa del carnevale giocando a GTA Online questa settimana per ricevere gratis l’abitoPrendisole carnevale, la Bandana carnevale, la Maglietta sportiva carnevale Bigness e ilCappello da pescatore carnevale Bigness. Offerta disponibile fino al 14 febbraio.





Regali di San Valentino

Si respira aria di romanticismo a San Andreas! Gioca a GTA Online in qualsiasi momento da oggi fino al giorno di San Valentino (14 febbraio) per ricevere gliOcchiali a cuore rossi e gli Occhiali a cuore gialli. E se siete dei tipi servizievoli, assumete durante la settimana il ruolo di guardia del corpo per ricevere gliOcchiali a cuore viola.





GTA$ e RP tripli in Finché morte non vi separi e Matrimonio di fuoco

Non c'è luogo migliore della chiesa di Paleto Bay per essere testimoni della prova definitiva di amore e devozione per una coppia:Matrimonio di fuoco. Questo deathmatch da scontri ravvicinati premierà entrambi i rami della famiglia conGTA$ e RP tripli fino al 14 febbraio.

Tanto i romantici quanto i cinici potranno invece fare coppia per San Valentino e sopravvivere aFinché morti non vi separi, una modalità Competizione in cui restare accanto al proprio partner rappresenta una strategia vincente e che, per tutta la settimana, permette di ottenereGTA$ e RP tripli facendo fuori le coppie avversarie.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Dai un'occhiata, in tempo per San Valentino, alla nuova selezione di veicoli curata dall'Autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian nel pieno centro di Los Santos, comprendente anche la classica ed elegante Albany Roosevelt:

Pegassi Vacca (supercar)

Pegassi Zorrusso (supercar)

Dewbauchee JB 700 (sportiva classica)

Dundreary Landstalker XL (SUV, 30% di sconto)

Albany Roosevelt (sportiva classica, 30% di sconto)





Autosalone Luxury Autos

Ammira da dietro la vetrina dell'Autosalone Luxury Autos la coppia di veicoli esposti questa settimana: laAlbany Roosevelt Valor (sportiva classica) e la Pegassi Torero XO (supercar).

Abbonati a GTA+ per portare a un nuovo livello la tua esperienza di GTA Online e ricevere i seguenti vantaggi fino al 6 marzo:

Ottieni una Ocelot Jugular (sportiva) gratis dall'autosalone del Vinewood Car Club

Vernice Camaleonte Rosa tenue perla e vernice per cerchioni Camaleonte Rosa prismatico perla

Giacca e Cappellini Spezzacuori, Camicia e Pantaloni Capodanno lunare neri, e Camicia e Pantaloni Capodanno lunare rossi gratis

GTA$ e RP doppi negli incarichi del casinò e nelle missioni della storia di Casinò, 40% di sconto sull'attico di lusso del casinò

Tutto questo e, in più, un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, la possibilità di scaricare e giocare a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e altro ancora. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+.

SCONTI

Bevande gratis al Casinò e Resort Diamond

Sala giochi - 30% di sconto

Migliorie e modifiche per la sala giochi - 30% di sconto

Tatuaggi con draghi gratis (tutti gli altri tatuaggi: 50% di sconto)

Lampadati Tigon (supercar) - 30% di sconto presso l’area di prova

Ocelot Swinger (sportiva classica) - 30% di sconto presso l’area di prova

Dundreary Landstalker XL (SUV) - 30% di sconto

Albany Roosevelt (sportiva classica) - 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Stecca da biliardo |Mitragliatrice Gusenberg (50% di sconto) | Fucile da battaglia | Cannone a rotaia | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) |Revolver pesante | Doppietta canne mozze | Pistola automatica |Granate | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotto antiproiettile