VALORANT, preparatevi a festeggiare l'Anno del Drago

Tutto pronto per i festeggiamenti dell'Anno del Drago: ecco il Pass Evento Squame della Fortuna

Riot Games e VALORANT presentano Il pass evento Squame della fortuna, pronto a fare il suo debutto nell'Episodio 8 Atto 1 di VALORANT a partire da domani, 7 febbraio 2024.Il Pass Evento Squame della fortuna è appositamente progettato per invitare i giocatori di tutto il mondo a festeggiare l'Anno del Drago e condividere la ricchezza delle tradizioni del capodanno lunare. Ci auguriamo che i giocatori riescano a calarsi nello spirito della stagione festiva con oggetti vivaci come la carta giocatore Loong Kee, che combina simboli antichi con elementi grafici al neon, l'adorabile accessorio Zampe della fortuna, che rappresenta l'iconicità del capodanno lunare con un tocco scherzoso, e lo spray animato Stiracchiata piacevole, che dà vita all'essenza energetica e giocosa dei festeggiamenti.Caratteristiche principali del Pass evento Squame della fortuna:Prezzo: gratisTitolo "Portafortuna"Spray Stiracchiata piacevole (animato)Accessorio arma Zampe della fortunaCarta giocatore Loong Kee20 Punti RadianiteInoltre, ecco il Bundle di modelli XERØFANG. Progettato appositamente per godersi al meglio l'evento, questo bundle introduce armi che prendono vita tra le vostre mani. Le squame contornano i lati di ogni design e sembrano respirare a ogni vostra azione. Abbracciate la modernità, lasciando stupefatto chi vi circonda.Tutti conoscono XERØFANG, ma solo pochi ne sono degni."Le linee di modelli introdotte nei capodanni lunari passati (Bufalo, Tigre, Coniglio) sono state più tradizionali. Per i festeggiamenti dedicati all'Anno del Drago abbiamo deciso di cambiare direzione, offrendo qualcosa di più futuristico e moderno che riteniamo sarà molto apprezzato dal nostro pubblico", ha dichiarato Kerwin Atienza, responsabile senior della direzione artistica.Caratteristiche principali del Bundle XERØFANG:"Squame" animate sui lati delle armi che reagiscono durante le animazioni di equipaggiamento, sparo, ricarica ed esameArchetipo di arma da mischia di livello supremo (coltello per combattimenti ravvicinati) con nuovissime animazioni personalizzate per attacco secondario e inattività3 varianti cromatiche (e varianti dell'effetto finale)Effetti sonori personalizzati per ricarica, esame ed equipaggiamentoEffetti sonori personalizzati per gli spari e stendardo uccisione personalizzato (audio uccisione)Accessorio arma reattivo che reagisce agli spari (gli occhi e il muso del drago si illuminano), simili ai precedenti accessori arma Celestiale e LunaInformazioni bundle:-Prezzo bundle: EP (bundle da 6355 VP con arma da mischia dal valore di 4350 VP)-ArmiVandalGhostArma da mischia (coltello per combattimenti ravvicinati)-Accessori1 carta giocatore1 accessorio arma reattivo (accessorio arma reattivo che cambia stato a ogni sparo)1 spray (non animato)Il Pass evento Squame della Fortuna sarà disponibile in-game, nel corso dell'Episodio 8 Atto 1 di VALORANT, dal 7 al 28 febbraio 2024.