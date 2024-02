Nordcurrent acquisisce Cinemaware

Nordcurrent, noto sviluppatore ed editore di giochi per dispositivi mobili di successo e attore in crescita nel settore dei giochi per PC e console, annuncia con orgoglio l'acquisizione del leggendario catalogo di giochi Cinemaware da Starbreeze Entertainment. Questa mossa strategica si allinea perfettamente con la visione dell'azienda di rendere la propria divisione Nordcurrent Labs una potenza nel settore editoriale di giochi per PC e console.L'amministratore delegato Victoria Trofimova ha commentato l'importanza strategica dell'acquisizione, affermando:Conosciuto per i giochi iconici degli anni '80 come Defender of the Crown, Wings, The King of Chicago e S.D.I, l'aggiunta dei titoli leggendari di Cinemaware migliora significativamente il portafoglio di Nordcurrent. Trofimova ha espresso entusiasmo per le prospettive, affermando:Mentre i dettagli sui piani di rimasterizzazione sono ancora in fase di sviluppo, Trofimova ha rivelato che Defender of the Crown sarà il primo a sottoporsi al processo.L'acquisizione integra la gamma esistente di Nordcurrent, che include giochi di ruolo come Ocean's Heart, Greedventory e Red Daze. L'azienda mira ad elevare il proprio portafoglio con l'aggiunta di titoli Cinemaware. Trofimova ha sottolineato: "Crediamo che i titoli Cinemaware rappresentino un significativo passo in avanti per il nostro portafoglio".Nordcurrent prevede la collaborazione incrociata e la sinergia tra i titoli appena acquisiti e i progetti attuali, promuovendo un ambiente in cui prosperano esperienze di gioco di alta qualità. Sebbene non siano state ancora annunciate partnership o collaborazioni specifiche che coinvolgano il catalogo Cinemaware, Nordcurrent rimane aperta a iniziative future che contribuiscano alla crescita della sua divisione editoriale di giochi per PC/console.All'appassionato fanbase dei giochi Cinemaware, Trofimova ha espresso:Nordcurrent attende con ansia un futuro entusiasmante mentre continua a rafforzare la propria posizione nel settore dei giochi con l'aggiunta del leggendario catalogo di Cinemaware.