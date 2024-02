LibreOffice 24.2 Community disponibile

LibreOffice 24.2 Community, la nuova major release della suite per ufficio gratuita e supportata da volontari, e la prima a utilizzare il nuovo schema di numerazione basato sul calendario (YY.M), è ora disponibile su https://www.libreoffice.org/ download per Windows (Intel, AMD e ARM), macOS (Apple e Intel) e Linux. Il nuovo schema di numerazione aiuterà gli utenti a mantenere aggiornata la propria installazione di LibreOffice.

LibreOffice è l'unica suite d'ufficio open source per la produttività personale con un set di funzionalità paragonabile a quello dei prodotti leader sul mercato. Offre inoltre una serie di opzioni di interfaccia che si adattano alle diverse abitudini degli utenti, da quelle tradizionali a quelle moderne, e sfrutta al meglio i diversi fattori di forma dello schermo ottimizzando lo spazio disponibile sul desktop per mettere il massimo numero di funzioni a portata di clic.

Il più grande vantaggio di LibreOffice rispetto a qualsiasi altra suite per ufficio è il motore di elaborazione LibreOffice Technology, un'unica piattaforma software per tutti gli ambienti: desktop, cloud e mobile. Questa infrastruttura consente a LibreOffice di offrire una migliore esperienza utente e, soprattutto, di produrre documenti identici - e perfettamente interoperabili - basati sui due standard ISO disponibili: l'Open Document Format (ODT, ODS e ODP) per gli utenti preoccupati della compatibilità , della resilienza e della sovranità digitale e l'OOXML proprietario di Microsoft (DOCX, XLSX e PPTX).

Punti di forza di LibreOffice 24.2 Community

GENERALI• Il salvataggio delle informazioni di recupero automatico è abilitato per impostazione predefinita e crea sempre copie di backup. Questo riduce il rischio di perdere i contenuti per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a LibreOffice e che non hanno familiarità con le impostazioni.• Sono state corrette varie opzioni della NotebookBar, con molti miglioramenti ai menu, un migliore supporto dell'anteprima di stampa, il ripristino corretto del layout personalizzato e un uso migliore dei pulsanti di opzione. Questo migliora l'esperienza degli utenti che hanno familiarità con l'interfaccia utente di Microsoft Office.• Il menu a tendina Inserisci Carattere Speciale ora visualizza una descrizione per il carattere selezionato (e nel tooltip quando si passa il mouse su di esso).WRITER• Numerazione di elenchi ordinati "legali": fa sì che un determinato livello di elenco utilizzi la numerazione araba per tutte le sue componenti numeriche.• I commenti possono ora utilizzare gli stili, con lo stile di paragrafo Commento come stile predefinito. In questo modo è più facile modificare la formattazione di tutti i commenti in una sola volta, oppure classificare visivamente i diversi tipi di commento.• Sono stati migliorati vari aspetti del supporto delle tabelle flottanti su più pagine: controllo della sovrapposizione, bordi e note a piè di pagina, nidificazione, andata a capo su tutte le pagine e miglioramenti relativi all'interfaccia utente.CALC• È stato aggiunto un nuovo campo di ricerca alla barra laterale delle funzioni.• Il formato dei numeri scientifici è ora supportato e salvato in ODF: testo integrato (con il formato del numero come ###.000 E0); minuscolo per l'esponente (con il formato del numero come ###.000e0); esponente con '?' vuoto invece di '0' (con il formato del numero come 0.00E+?0).• Evidenziare la riga e la colonna corrispondenti alla cella attiva.IMPRESS & DRAW• La gestione del maiuscoletto è stata implementata per Impress.• Spostate le impostazioni di Presenter Console e Remote Control da Strumenti > Opzioni > LibreOffice Impress a Slide Show > Impostazioni Slide Show, con una migliore descrizione e disposizione dei dialoghi.• Numerosi miglioramenti e correzioni ai modelli: aggiunta e migliorata la collocazione dei segnaposto; sistemato l'ordine delle diapositive; resi coerenti i font e la formattazione; sistemati gli stili e la loro gerarchia; migliorata la conformità a ODF; facilitato l'uso dei modelli in lingue diverse dall'inglese; sistemato l'uso di font sbagliati per CJK e CTL.ACCESSIBILITÀ• Diversi miglioramenti significativi alla gestione delle posizioni del mouse e alla presentazione delle finestre di dialogo tramite le API di accessibilità , che consentono agli screen reader di interpretarle correttamente.• Gestione migliorata dei ruoli IAccessible2 e degli attributi testo/oggetto, per consentire agli screen reader di interpretarli correttamente.• Le barre di stato nelle finestre di dialogo sono segnalate con il corretto ruolo accessibile, in modo che gli screen reader possano trovarle e interpretarle in modo appropriato, mentre le caselle di controllo nelle finestre di dialogo possono essere attivate usando la barra spaziatrice.SICUREZZA• La finestra di dialogo Salva con Password dispone ora di un misuratore della resistenza della password che utilizza zxcvbn-c per determinare la resistenza della stessa.• Nuova crittografia ODF basata su password che offre prestazioni migliori, nasconde meglio i metadati ed è più resistente alle manomissioni e agli attacchi brute force.• Ridefinizione del testo della finestra di dialogo relativa alle impostazioni di sicurezza delle macro, in modo da chiarire esattamente cosa è consentito e cosa no.

Una descrizione completa di tutte le nuove funzionalità è disponibile nelle note di rilascio.

Autori dei contributi a LibreOffice 24.2 Community

Sono 166 gli autori delle nuove funzionalità di LibreOffice 24.2 Community: il 57% dei commit di codice proviene dai 50 sviluppatori impiegati da tre aziende del TDF Advisory Board - Collabora, allotropia e Red Hat - o da altre organizzazioni, il 20% da 8 sviluppatori di The Document Foundation e il restante 23% da 108 singoli volontari.

Altri 159 volontari si sono impegnati nella localizzazione in 160 lingue, in rappresentanza di centinaia di persone che forniscono le traduzioni. LibreOffice 24.2 Community è disponibile in 120 lingue, più di qualsiasi altro software desktop, il che lo rende disponibile nella lingua madre a oltre 5,5 miliardi di persone in tutto il mondo. Inoltre, oltre 2,4 miliardi di persone parlano una di queste 120 lingue come seconda lingua (L2).

LibreOffice per le aziende

Per le implementazioni di livello aziendale, TDF raccomanda vivamente l'utilizzo della famiglia di applicazioni LibreOffice Enterprise fornite dai partner dell'ecosistema - per desktop, mobile e cloud - con un'ampia gamma di funzionalità a valore aggiunto e altri vantaggi come gli SLA: https://www.libreoffice.org/ download/libreoffice-in- business/ .



Ogni riga di codice sviluppata dalle aziende dell'ecosistema per i rispettivi clienti aziendali viene condivisa con la comunità nel repository del codice master e migliora la piattaforma LibreOffice Technology.

I prodotti basati su LibreOffice Technology sono disponibili per tutti i principali sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux e ChromeOS), per le piattaforme mobili (Android e iOS) e per il cloud.

Migrazioni a LibreOffice

La Document Foundation ha sviluppato un protocollo di migrazione per aiutare le aziende a passare dalle suite per ufficio proprietarie a LibreOffice, basato sulla distribuzione di una versione LTS (supporto a lungo termine) di LibreOffice ottimizzata per le aziende, oltre alla consulenza e alla formazione per la migrazione fornite da professionisti certificati che offrono soluzioni a valore aggiunto coerenti con le offerte proprietarie. Riferimento: https://www.libreoffice.org/ get-help/professional-support/

.

Infatti, la maturità della codice sorgente di LibreOffice, la ricchezza di funzionalità , il forte supporto agli standard aperti, l'eccellente compatibilità e le opzioni LTS di partner certificati ne fanno la soluzione ideale per le organizzazioni che vogliono riprendere il controllo dei propri dati e liberarsi dal vendor lock-in.

Interoperabilità con Microsoft Office

LibreOffice 24.2 offre una serie di miglioramenti e nuove funzionalità rivolte agli utenti che condividono documenti con MS Office o che migrano da quest'ultimo, basate sulle caratteristiche avanzate della piattaforma LibreOffice Technology per la produttività personale su desktop, mobile e nel cloud. Questi utenti dovrebbero controllare spesso le nuove versioni di LibreOffice, poiché i progressi sono così rapidi che ogni nuova versione migliora sensibilmente la precedente.

Alcuni dei miglioramenti più significativi:

• Writer: migliorata l'importazione OOXML di intestazioni e piè di pagina della prima pagina utilizzando la proprietà prima pagina nello stile di pagina esistente, invece di creare un nuovo stile di pagina solo per la prima pagina.

• Writer: modelli ottimizzati per il testo giapponese aggiunti alla categoria localizzazione per migliorare l'interoperabilità con Microsoft Word per gli utenti giapponesi.

• Writer: importazione di "canvas per il disegno" da documenti DOCX, con connettori non importati come forme semplici ma come veri e propri connettori, forme primitive come le ellissi importate come forme OOXML (il testo all'interno della forma può ora andare a capo) e gradienti multicolore, colori a tema ed effetti di luminosità per le forme.

• OOXML: supporto dell'estensione SVG OOXML, che importa l'immagine SVG (elemento svgBlip) invece del PNG di riserva ed esporta l'immagine SVG in aggiunta all'immagine PNG di riserva utilizzata quando l'elemento svgBlip non è supportato (vecchie versioni di MS Office).

LibreOffice offre il massimo livello di compatibilità nel mercato delle suite per ufficio, dal supporto nativo per l'Open Document Format (ODF) - che batte i formati proprietari in termini di sicurezza e robustezza - al supporto superiore per i file MS Office, oltre ai filtri per un'ampia gamma di formati di documenti proprietari legacy.

I file Microsoft sono ancora basati sul formato proprietario deprecato da ISO nel 2008, piuttosto che sullo standard approvato dalla stessa ISO, per cui nascondono una grande quantità di complessità artificiale. Questo crea problemi agli utenti che sono convinti di utilizzare uno standard aperto e non un formato proprietario.

Disponibilità di LibreOffice 24.2 Community