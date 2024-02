Rissa a Roma : due feriti, grave 15enne accoltellato al Pigneto

Un giovane di 15 anni ha riportato gravi ferite, ma la sua vita non è in pericolo, in seguito a un attacco con arma da taglio durante una colluttazione nelle vicinanze della fermata della metropolitana al Pigneto, a Roma. Numerose pattuglie della polizia sono intervenute immediatamente sul luogo. Il ragazzo, di nazionalità tunisina, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Bambino Gesù.

Successivamente, le forze dell'ordine hanno individuato un altro giovane, di origine sudamericana, presumibilmente l'aggressore, anch'esso ferito e trasportato in ospedale con codice giallo. In base a una prima ricostruzione, la rissa ha coinvolto circa una decina di persone, e al momento sono in corso indagini per identificarle. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.