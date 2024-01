Xbox presenta Dream Vapor Xbox Wireless Controller

La nuova linea è disponibile ora su Xbox Design Lab, dove è possibile scegliere tra sei top cover Vapor per creare un controller completamente personalizzato dai design unici. Inoltre, una nuova edizione speciale, il controller wireless Xbox - Dream Vapor, è disponibile per il pre-order al prezzo di 69.99€.





Grazie a Xbox Design Lab, i fan possono ora sbizzarrirsi scegliendo tra i diversi colori dai toni vivaci pensati per laVapor Xbox Wireless Controller Collection come la cover Nocturnal Vapor che si distingue per la scelta di colori che vanno dal verde scuro al grigio, o la Fire Vapor per la scelta del mix rosso fuoco e arancione. Dopo aver selezionato la cover Vapor preferita, è possibile continuare a personalizzare il controller wireless Xbox scegliendo tra un'ampia gamma di colori e stili, che vanno dai pulsanti ABXY, ai grilletti, ai D-pad, ai thumbstick, alle impugnature laterali e posteriori gommate in Xbox Design Lab.

L'elegante motivo rosa-viola del controller wireless Xbox - Dream Vapor Special Edition si estende al resto del design, caratterizzato da thumbstick, bumper, grilletti e D-pad ibrido di colore rosa tenue. Le particolarità di questo controller Special Edition sono l’aggiunta di impugnature laterali gommate viola, pulsanti ABXY rosa tenue con accenni al viola e un esclusivo sfondo dinamico che porta questo fantastico design nello sfondo dell'interfaccia utente di una console Xbox Series X|S.