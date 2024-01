Assalto portavalori Sassari: sparatoria e fuga dei banditi

Cruento Attacco a un Furgone Portavalori sulla Statale 131 nel Sassarese. Nella zona del Sassarese, precisamente presso il bivio per Siligo, in prossimità del supermercato Eurospin, si è verificato un violento assalto a un furgone portavalori. Un gruppo armato ha agito con determinazione, bloccando la strada e incendiando alcuni veicoli per compiere l'assalto al mezzo della società Vigilpol. L'azione è stata innescata intorno alle 8:20 e ha causato diversi feriti. Attualmente, si contano quattro persone coinvolte in incidenti a catena e un individuo colpito da un proiettile.

La situazione è in corso di sviluppo, con le autorità impegnate a gestire l'incidente e a fornire assistenza ai feriti. L'episodio ha creato un contesto di preoccupazione nella comunità locale, mentre le indagini sono in corso per identificare e catturare i responsabili di questo attacco criminale. La sicurezza pubblica è ora al centro dell'attenzione, e le forze dell'ordine stanno lavorando per garantire la protezione della cittadinanza e per riportare la normalità nella zona colpita.