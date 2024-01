La line-up Nintendo Switch di gennaio: 7 giochi da non perdere

Preparatevi per un buon inizio d'anno con questa raccolta scelta con cura di sette giochi casual per Nintendo Switch, che forniscono una miscela variegata di enigmi, misteri, crimine e amore. C'è qualcosa per ognuno!











Connected Hearts: Fortune Play Collector’s Edition





Salva la tua anima gemella dalle grinfie di Fortuna. Dreyer Crowley ha difficoltà a crescere: perde i suoi genitori e finisce in un orfanotrofio. Man mano che Dreyer cresce, decide di porre fine a una serie infinita di sfortune e ripristinare la reputazione della sua famiglia.

Ma c'è un problema: Dreyer è veramente sfortunato. Disperato, decide di fare un patto con Fortuna: fortuna infinita in cambio di cuori amorevoli. Beatrice e Franz sono i prossimi obiettivi di Dreyer.





Risolvi enigmi complicati, sconfiggi gli scagnozzi del cattivo e salva i piccioncini. Ora il gioco comincia!





Scopri di più su Connected Hearts: Fortune Play Collector's Edition qui.









Connected Hearts: Full Moon Curse Collector’s Edition





Una foresta silenziosa e pacifica che nasconde un lupo mannaro. Puoi curarlo?





La guaritrice Riviera sta raccogliendo erbe insieme alla sua mentore Harriet quando all'improvviso vede il suo amato Mark coperto di sangue. Un animale selvatico lo ha ferito! Le cure non aiutano: Mark si sta trasformando in un mostro…

Ma i lupi mannari sono solo finzione, no?





Riviera non ha tempo per pensarci perché Gregor, implacabile cacciatore di streghe, la segue ovunque. Sospetta Riviera di stregoneria e vuole proteggere i cittadini da lei. Mark e Riviera ne usciranno vivi? E soprattutto, saranno in grado di dire chi è amico e chi è nemico?





L'edizione da collezione include:

Trova monete nascoste, oggetti metamorfosi e altro per completare le tue collezioni!

Riproduci le scene di “oggetti nascosti” e i tuoi minigiochi preferiti per sbloccare obiettivi avvincenti!

Mantieni l’esperienza dinamica con la guida strategica!

Scopri di più su Connected Hearts: Full Moon Curse Collector's Edition qui.









Mystery Box: Escape The Room





Benvenuti nel nuovo capitolo della serie "Mystery Box".





Sei intrappolato in stanze buie e devi risolvere intriganti enigmi per aprire scatole e scappare. Puoi farlo? Interagisci con meccanismi bizzarri, pensa fuori dagli schemi per ottenere la tua libertà e scopri misteri storici irrisolti. Vivrai un'avventura nella vita reale mentre giochi a questo puzzle game!





Tanti enigmi intriganti ti stanno aspettando, assicurando un'esperienza coinvolgente che ti terrà impegnato per ore. Esamina diversi meccanismi per sbloccare ogni scatola e ottenere la tua libertà.





Scopri di più su Mystery Box: Escape The Room qui.









Mystery Box: Evolution





Divertiti con il 2° capitolo della serie di puzzle game "Mystery Box"!





Sblocca 57 scatole risolvendo tantissimi enigmi intriganti che metteranno al lavoro il tuo cervello. Gira le ruote, muovi le maniglie, premi i pulsanti e pensa in modo intelligente per risolvere gli enigmi, sbloccare tutte le scatole e raccogliere le tessere per scoprire artefatti perduti. Puoi trovare tessere nascoste anche sui lati delle scatole, quindi presta attenzione ai dettagli!





Scopri tutti gli artefatti in questo gioco di escape room per sbloccare un livello extra sorprendente, la Ghost Box!





Scopri di più su Mystery Box: Evolution qui.





Mystery Box: The Journey





Benvenuti al 4° capitolo della serie "Mystery Box"!





10 nuove scatole piene di enigmi da risolvere ti aspettano in questo viaggio attraverso mondi perduti. Le sfide e il divertimento non finiscono dopo aver sbloccato tutte le 10 scatole e dopo essere fuggito dal luogo in cui sei intrappolato, perché puoi anche giocare a un minigioco extra chiamato The Jackbox, che assomiglia al classico gioco dell'impiccato e richiede di individuare una varietà di parole.





Interagisci con pulsanti, leve e meccanismi particolari per sbloccare diverse parti delle scatole. Accetta la sfida di esplorare luoghi misteriosi e risolvere enigmi particolari, non dimenticherai le ore trascorse giocando a questa avventura rompicapo!





Scopri di più su Mystery Box: Il Viaggio qui.