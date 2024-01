Celly - supporti per smartphone dedicata alle auto Tesla

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, presenta la prima gamma di supporti smartphone progettati specificamente per le auto Tesla , in particolare per Model X, Y, 3 e S. I tre accessori si differenziano per la tipologia di testina da cui sono caratterizzati - meccanica, magnetica o compatibile con MagSafe - e assicurano massima flessibilità grazie al sistema di fissaggio intercambiabile.



Sarà possibile infatti fissare i dispositivi all' angolo del monitor Tesla tramite un sistema di fissaggio regolabile, oppure utilizzare la clip per cruscotto, che si aggancia all’auto grazie ad un sistema ad incastro. In entrambi i casi, il design semplice ma funzionale degli accessori Celly è contraddistinto da un braccio rotante e da una testina ruotabile a 360°, che permettono agli utenti di regolare la posizione dello smartphone e l’angolo di visualizzazione in base alle diverse esigenze.