Marsiglia: muore bambino di 7 anni in un incendio

Una tragica vicenda si è verificata nel sobborgo di Kalliste Park, a nord di Marsiglia, nel sud della Francia, dove un bambino di sette anni ha perso la vita e altri sono rimasti feriti a causa di un incendio divampato in un edificio di sette piani. Un portavoce del comune di Marsiglia ha dichiarato a Le Figaro che quattro bambini, con età compresa tra i 4 e i 13 anni, sono stati ricoverati in condizioni di emergenza assoluta. La situazione ha richiamato sul posto il sindaco Benoit Payan e il vice ammiraglio Lionel Mathieu, a capo del battaglione dei vigili del fuoco. Al momento, le cause dell'incendio non sono ancora chiare e sono oggetto di indagine.