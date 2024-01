Protesta agricoltori in Italia: oggi altri 5 presidi

La scintilla della protesta è esplosa anche in Italia, come previsto. Il contagio, infatti, si propaga rapidamente, anche attraverso i social media. Mentre in Francia gli "agriculteurs" si dirigono verso Parigi e quelli belgi minacciano di assediare Bruxelles, centro nevralgico delle politiche europee, e i colleghi tedeschi continuano a manifestare, bloccando oggi il traffico nella zona di Amburgo, gli agricoltori italiani, animati da uno spirito di corporativismo altrettanto forte, sembrano non essere da meno. Sono determinati a difendere le proprie terre da una politica europea che considerano troppo restrittiva per le norme ambientali del Green Deal, ma allo stesso tempo troppo indulgente nelle aperture alla carne coltivata.

Produttori e allevatori italiani, agendo senza simboli politici, sono pronti a intensificare la loro protesta, come annunciato nei giorni scorsi. Oggi si prevede un'altra grande mobilitazione organizzata da un movimento principalmente guidato da giovani, che si autodefinisce "Riscatto agricolo". Ogni giorno, si verificano episodi di protesta con trattori nei pressi dei caselli autostradali, come accaduto ieri a Orte, nel viterbese, sulla A1, dove gli agricoltori hanno tentato un nuovo blitz dopo il blocco di sabato.

I motori dei trattori si riscaldano in vista di mercoledì, quando è prevista un'azione durante l'apertura di Fieragricola a Verona, con l'obiettivo di disturbare chi vi parteciperà per motivi commerciali. Oggi, in particolare, i trattori sfileranno in diverse regioni: Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con presidi a Brescia, Bergamo, Alto lago di Como-Valtellina, Mantova, Melegnano, Voghera, Navacchio nel pisano, Val di Chiana a Orvieto e ancora vicino al casello di Orte sulla A1, nella Valle del Salto, e anche a Olbia, Cagliari, Oristano Porto.

In Sardegna, una regione con una forte vocazione agricola, la protesta potrebbe farsi sentire più intensamente, mentre si avvicina la possibilità di una "invasione" a Roma. I coltivatori, organizzati in comitati a livello provinciale, hanno scelto di marciare solo con il tricolore e, quando possibile, si dirigono verso le sedi delle prefetture con sit-in già programmati. I prezzi bassi, causati dalla concorrenza delle produzioni estere, stanno mettendo a dura prova i redditi degli agricoltori, gravati dai costi elevati di produzione e dalle tasse come l'Irpef e l'Imu.

"Il giusto valore dei nostri prodotti deve essere riconosciuto con forza. Vogliamo un'agricoltura italiana rispettata, compresa, valorizzata", si legge in una sorta di manifesto del coordinamento nazionale. Gli agricoltori ribadiscono di essere "custodi della natura, non inquinanti". Tra le richieste evidenziate dai contadini "ribelli" ci sono la revoca dell'obbligo di non coltivare il 4% dei terreni, l'eliminazione di ogni forma di contributo che disincentiva la coltivazione, regolamenti stringenti contro l'ingresso di cibi sintetici sul mercato, e il mantenimento del sistema che limita i costi del gasolio agricolo anche dopo il 2026.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha espresso solidarietà alla Coldiretti, nonostante la rabbia di alcuni che hanno bruciato le bandiere dell'organizzazione agricola in segno di protesta. Ha condannato ogni atto di violenza, compreso il gesto a Viterbo, ma ha ribadito il suo impegno a sostenere gli agricoltori nella ricerca di un giusto reddito e nella creazione di ricchezza per il paese. La sua posizione è supportata da una nota informativa dell'ufficio studi di FdI, che si focalizza sulla mobilitazione degli agricoltori contro il caro carburante e il nuovo "Green Deal" europeo. La protesta, secondo il documento, ha diverse sfumature nei vari Paesi, ma in Italia, dove il governo ha dimostrato sensibilità alle richieste del settore, la componente anti-governativa è quasi assente.