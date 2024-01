Alibaba Group annuncerà i dati finanziari a febbraio

Alibaba Group Holding Limited ha annunciato che riporterà i propri dati finanziari, non certificati, per il trimestre terminato il 31 dicembre 2023. L'annuncio avverrà prima dell'apertura del mercato statunitense mercoledì 7 febbraio 2024, e si terrà una teleconferenza per discutere i risultati finanziari alle 7:30 US Eastern Time (20:30 ora di Hong Kong) lo stesso giorno.



Tutti i partecipanti devono preregistrarsi per partecipare a questa teleconferenza utilizzando il collegamento di registrazione dei partecipanti riportato di seguito:







Inglese: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10035621-gh7t8u.html







Al momento della registrazione, ogni partecipante riceverà i dettagli per la teleconferenza, inclusi i numeri di accesso, il passcode della teleconferenza e un PIN di accesso univoco.Per partecipare alla conferenza, componi il numero fornito, inserisci il passcode seguito dal PIN e parteciperai alla conferenza.







Si prega di visitare il sito web delle relazioni con gli investitori di Alibaba Group all'indirizzo https://www.alibabagroup.com/en/ir/home il 7 febbraio 2024 per visualizzare il rilascio degli utili e le diapositive di accompagnamento prima della teleconferenza.