La demo di “CYGNI: All Guns Blazing” atterra allo Steam Next Fest Il 5 febbraio

Sperimentate lo shmups di nuova generazione prima dell'uscita ufficiale!





Konami e lo studio scozzese KeelWorks Ltd annunciano che CYGNI: All Guns Blazing sarà tra i protagonisti dello Steam Next Fest Febbraio 2024 con una demo inedita che offrirà la possibilità di giocare il tutorial e il primo livello del titolo – più un approfondimento bonus sulla storia per chi completerà la demo!

Steam Next Fest Febbraio 2024 si svolgerà dal 5 al 12 febbraio. Una settimana durante la quale i giocatori avranno accesso in anteprima allo sparatutto twin-stick a scorrimento verticale prima dell’uscita ufficiale. Il gioco completo sarà disponibile entro la fine del 2024 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC Steam.

CYGNI: All Guns Blazing avrà, inoltre, un proprio livestream dedicato durante lo Steam Next Fest. Il livestream, in programma lunedì 5 febbraio dalle 20:00 alle 22:00, potrà essere seguito in diretta sulla pagina ufficiale Steam Next Fest, Twitch, YouTube e Facebook.

Attivi fin da ora i pre-order per l’edizione fisica. I dettagli sull’edizione digitale e la data di lancio saranno presto svelati.