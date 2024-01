Nuovo trailer di DRAGON BALL: Sparking! ZERO

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo titolo della serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI in più di 15 anni, ha ricevuto un nuovo trailer durante il DRAGON BALL BATTLE HOUR 2024.

Il gioco è in arrivo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I combattimenti di DRAGON BALL: Sparking! ZERO sfidano la gravità e promettono scontri spettacolari con i poteri distruttivi e le abilità del Ki dei personaggi di DRAGON BALL riprodotti in ogni dettaglio, oltre a danni in grado di distruggere intere zone dell'arena.

Mettendo a confronto i due protagonisti della storia di DRAGON BALL, il trailer va oltre l'epica rivalità tra Goku e Vegeta. Mentre si affrontano, dovranno superare alcuni dei combattimenti più memorabili di sempre, raggiungendo continuamente nuovi livelli di potenza e distruzione, dal primo incontro come guerrieri Sayan alle loro forme Super Saiyan God Super Saiyan.

Il roster del gioco includerà:

Goku (Z - Inizio)

Goku (Z - Medio)

Goku (Z - Medio), Super Saiyan

Goku (Z - Fine)

Goku (Z - Fine), Super Saiyan

Goku (Z - Fine), Super Saiyan 2

Goku (Z - Fine), Super Saiyan 3

Goku (Super)

Goku (Super), Super Saiyan

Goku (Super), Dio Super Saiyan

Goku (Super), Dio Super Saiyan Super Saiyan

Vegeta (Z - Esploratori)

Grande Scimmia Vegeta

Vegeta (Z - Inizio)

Vegeta (Z - Inizio), Super Saiyan

Super Vegeta

Vegeta (Z - Fine)

Vegeta (Z - Fine), Super Saiyan

Vegeta (Z - Fine), Super Saiyan 2

Majin Vegeta

Vegeta (Super)

Vegeta (Super), Super Saiyan

Vegeta (Super), Dio Super Saiyan

Vegeta (Super), Super Saiyan Dio Super Saiyan

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/aX4fIoo8Pd4

DRAGON BALL: Sparking!

ZERO

è sviluppato da Spike Chunsoft per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.