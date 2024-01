VBTV mette in campo una tecnologia all’avanguardia in occasione della Del Monte Coppa Italia SuperLega





In occasione della Del Monte Coppa Italia SuperLega, in programma il 27 e il 28 gennaio all’Unipol Arena di Bologna, VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live Over-The-Top (OTT) di Volleyball World e Official Broadcaster ( Vb.tv. ), rafforza la propria presenza tecnologica on site con l’impiego di tecnologie ancora più all'avanguardia per assicurare un'esperienza di trasmissione sempre più straordinaria.

Oltre alla normale produzione TV Volleyball World introdurrà una tecnologia più avanzata per rendere l’evento ancora più spettacolare. In particolare, saranno inseriti una Rail Cam sulla parte corta del campo, alla quale verrà abbinata grafica 3D , una gimbals dotata di camera Broadcast ed un sistema grafico 3D per la presentazione garantendo così una produzione televisiva di alta qualità.

Non solo il pubblico italiano, ma anche quello internazionale potrà godere di uno spettacolo di eccellenza: tutte le 3 partite in programma, infatti, saranno trasmesse in tutto il mondo, in paesi come Giappone, Brasile, Thailandia e Stati Uniti. Per l’occasione, oltre ai commentatori italiani Paolo Cozzi e Piero Giannico, che con la loro voce accompagneranno gli appassionati di volley italiani durante le sfide del weekend, sarà presente a bordo campo in esclusiva Clayton Lucas, per offrire una cronaca in lingua inglese live dall’Unipol Arena di Bologna.