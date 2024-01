Più musica al tuo sport con le nuove cuffie Sonic

Le nuove cuffie Suunto Sonic si basano sull’ultima tecnologia a conduzione osseaopen-ear, una versione semplificata delle Suunto Wing lanciate nell'ottobre 2023VANTAA (January 25, 2024). Nuova aggiunta alla famiglia Suunto. Il prodotto Suunto Wing contecnologia a conduzione ossea, lanciato nell'ottobre 2023, ha un fratello minore.

Le nuovecuffie sportive a conduzione ossea Suunto Sonic sono una versione più accessibile per ilmassimo piacere del suono.Le cuffie Suunto Sonic sono realizzate in lega di silicone-titanio e, con un peso di 31 grammi, sonoideali per gli sport che richiedono molto movimento e presentano la necessità di indossarecontemporaneamente un casco o un cappello. La certificazione IP55 conferma che la pioggialeggera o il sudore non influiscono sul loro corretto funzionamento.

Le cuffie non servono solo per aumentare la motivazione e l'intrattenimento, ma anche perconnettersi con altre persone. Le Suunto Sonic sono dotate di un doppio microfono e di un algoritmodi cancellazione del rumore per catturare chiamate vocali più chiare, anche quando c'è vento o si stapedalando. La cancellazione del rumore CVc funziona fino a una velocità del vento di circa 15 km/h.Tre pulsanti facili da raggiungere consentono di regolare il volume, passare al brano successivo orispondere/agganciare una telefonata. Le cuffie si ricaricano completamente in soli 60 minuti epossono essere utilizzate fino a 10 ore per ascoltare la vostra musica preferita.

Una ricarica di 5minuti prima dell'inizio dell'allenamento può garantire fino a tre ore di riproduzione in più, quindinon è necessario ritardare l'allenamento.Come tutti gli orologi Suunto, anche le Suunto Sonic possono essere facilmente collegateall'applicazione Suunto e abbinate ad altri dispositivi tramite Bluetooth

Suunto Sonic - caratteristiche principali:

• Peso: 31 grammi

• Materiale: Lega di silicone-titanio

• Tecnologia a conduzione ossea

• Tempo di ricarica di 1 ora per un'autonomia fino a 10 ore

• Ricarica rapida di 5 minuti per 3 ore di riproduzione musicale

• Doppio microfono e riduzione del rumore cVcIP55 certification

• Temperatures from -20°C up to 60°C

• Contenuto della confezione: cuffie, sacchetto di custodia, cavo di ricarica• Colori: Nero e lime• Prezzo al dettaglio consigliato: 149,00 €