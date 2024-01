Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy Disponibile

Entusiasmanti colpi di scena ritornano con il lancio di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy su Nintendo Switch, PlayStation4, Xbox One e PC tramite Steam e Windows 11 ! Intraprendi emozionanti duelli legali con l'avvocato esordiente preferito dai fan Apollo Justice e i suoi iconici colleghi, Phoenix Wright e Athena Cykes, in questa raccolta completa che include Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirito di giustizia.





Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui 1080p aggiornati e migliorati, animazioni più fluide, proporzioni 16:9 e un'interfaccia utente di nuova creazione per le dimensioni degli schermi moderni. Sia gli avvocati nuovi che quelli di lunga data possono esplorare il panorama legale senza sforzo con la funzione Back Log per rivisitare i casi in modo da non perdere nessun dialogo. Inoltre, i giocatori ora possono scegliere di iniziare o rivisitare qualsiasi gioco, capitolo o sezione della raccolta.





I giocatori possono approfondire ulteriormente le avvincenti prove della collezione con funzionalità aggiuntive piene di contenuti speciali!





Animation Studio: crea la tua narrativa legale nell'Animation Studio combinando azioni, battute fuori campo iconiche, gesti e animazioni di soli filmati dei personaggi preferiti dai fan.





Orchestra Hall: immergiti nei 175 brani musicali di ogni titolo della raccolta e nei precedenti concerti dell'orchestra di Ace Attorney , oltre ai personaggi chibi animati di Ace Attorney per una sinfonia di magia in tribunale.





Biblioteca d'arte: esplora l'arte che dà vita alle storie delle aule di tribunale con oltre 400 opere d' Ace Attorney . arte, illustrazioni e immagini di sfondo di