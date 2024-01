Fratelli d'Italia chiude spiragli su terzo mandato per governatori

Intese chiare e amicizia duratura. Dopo le incertezze della scorsa settimana, che hanno causato il rinvio del decreto sul "Election Day" a causa della disposizione che avrebbe consentito il terzo mandato ai sindaci, domani il provvedimento sarà nuovamente esaminato dal Consiglio dei ministri. Anche la disposizione controversa, precedentemente esclusa dal testo, è stata reintegrata, creando un dibattito tecnico sulla sua validità. Il decreto sull'"Election Day" torna in Consiglio dei ministri, reinserendo la misura che estende il limite di mandato per i sindaci dei Comuni fino a 15.000 abitanti.

Il punto politico cruciale, secondo fonti di FDI, dovrà essere risolto nelle prossime ore o al più tardi durante la riunione di domani a Palazzo Chigi. La premier Giorgia Meloni ha chiare idee su come gestire la situazione e stabilirà che, una volta giunta in Parlamento, la disposizione non dovrà aprire la strada al terzo mandato per i governatori. "Questa possibilità non esiste, e dovrà essere compreso da Salvini e dai suoi", affermano fonti di via della Scrofa.

Per quanto riguarda Luca Zaia, le speranze di ottenere un terzo mandato sembrano essere in bilico, secondo le informazioni di FDI. La posta in gioco per Zaia comporta anche altri potenziali problemi, poiché aprire la strada al terzo mandato significherebbe estenderlo anche agli attuali presidenti di Campania, Emilia Romagna e Puglia, mettendo a rischio le prime due elezioni: "Bonaccini e De Luca potrebbero vincere senza problemi...", è il timore prevalente. Per questo motivo, sembrano essere pochi gli spazi per concedere il terzo mandato ai governatori. "Non se ne discuterà neanche", confermano le stesse fonti. "Su questo, Giorgia non cederà di un millimetro", è la loro convinzione.