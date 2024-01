Italia in guerra! l'allarme di Gabriele Muccino

Il messaggio postato da Gabriele Muccino su Instagram ha come titolo "L'Italia entra in guerra" e si riferisce alla decisione del governo italiano di partecipare a una missione navale armata nel Mar Rosso insieme a Francia e Germania. Questa missione ha l'obiettivo di contrastare gli attacchi degli Houthi ai mercantili in transito verso il canale di Suez.

Muccino sottolinea nel suo messaggio che l'Italia è ufficialmente coinvolta nella guerra arabo-israeliana, indicando che la notizia principale nei media è l'interruzione (almeno ufficialmente) della fornitura di armi a Israele. L'aspetto meno evidente ma più impattante, secondo il regista, è che l'Italia è entrata in azione per proteggere le navi in transito nel canale di Suez dagli attacchi degli Houthi, che cercano di interrompere i rifornimenti verso Israele e l'Europa, per contrastare il genocidio in corso.

Muccino riflette sulla mancanza di un annuncio formale di questa decisione e ipotizza come Mussolini avrebbe gestito questa entrata in guerra. Sottolinea che questa guerra coinvolge gli italiani distratti e poco informati, invitandoli a prestare attenzione alla situazione e alle conseguenze del genocidio palestinese.

Il regista esprime anche il suo disaccordo sulla posizione dell'Italia di astenersi dalla risoluzione per un cessate il fuoco, affermando che avrebbe dovuto votare a favore. Ritiene che questa nuova decisione segni effettivamente l'entrata dell'Italia in guerra, evidenziando le logiche inevitabili di ogni conflitto. Muccino sottolinea la necessità di interrompere il genocidio palestinese e di lavorare per il riconoscimento dello Stato Palestinese da parte di Israele, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze di azioni belliche.